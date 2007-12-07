У Президента знають, з якою інфляцією Україна зустріне Новий рік

Інфляція за підсумками 2007 року становитиме близько 16%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу

“Я думаю, що кінець року ми зустрінемо із 16% інфляції”, - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні інфляція в листопаді 2007 року проти листопада 2006 року склала 15,2%, в січні-листопаді 2007 року проти січня-листопада 2006 року - 12,5%.

Згідно з повідомленням, інфляція в листопаді проти жовтня ц.р. становила 2,2%, в січні-листопаді (до грудня минулого року) - 14,2%.

В Україні інфляція в жовтні проти вересня ц.р. становила 2,9%, в січні-жовтні (до грудня минулого року) - 11,7%.

Інфляція в жовтні 2007 року проти жовтня 2006 року становила 14,8%, в січні-жовтні 2007 року проти січня-жовтня 2006 року - 12,2%.

Довідка УНІАН. При формуванні Держбюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

У травні Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозував інфляцію в Україні на рівні 7,2%, зростання ВВП - на рівні 5,8%. У листопаді банк поліпшив прогноз зростання ВВП України цього року до 6,8% і погіршив прогноз інфляції - до 11,5%

У жовтневому прогнозі Міжнародний валютний фонд погіршив дані щодо інфляції в Україні в 2007 році з 11,3% до 11,5%.

У листопаді Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 9,7% до 12,5%.

Інфляція за підсумками 2006 року становила 11,6%, в 2005 році - 10,3%.