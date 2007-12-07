Суд закрив кримінальну справу проти посадовців АНТК ім. Антонова

Печерський районний суд м. Києва своєю постановою від 7 грудня 2007 року закрив кримінальну справу, раніше порушену Генеральною прокуратурою України проти посадовців АНТК ім. Антонова.

Про це УНІАН повідомили в юридичній фірмі «Ілляшев та Партнери», яка представляє інтереси АНТК в суді.

У повідомленні наголошується, що раніше на адресу Печерського суду адвокатом ЮФ «Ілляшев та Партнери» була направлена скарга про те, що кримінальна справа проти посадовців АНТК за ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України («недбалість, що привела до тяжких наслідків») порушена незаконно. Також адвокатами було заявлено і 8 листопада задоволено судом клопотання про заборону ГПУ проводити слідчі дії у справі.

Генпрокуратура звинувачувала посадовців АНТК ім. Антонова в службовій недбалості, а саме, нібито в неприйнятті заходів для погашення дебіторської заборгованості перед АНТК в загальній сумі 2.2 млн. грн. В ході судового засідання дійсність звинувачень підтверджена не була.

«Суд юридично бездоганно розібрався в ситуації, підтвердивши, що звинувачення на адресу АНТК цілком безпідставні. Генпрокуратура не врахувала ряд важливих фактичних даних, що й спричинило неправомірне відкриття кримінальної справи, хоча в діях посадовців АНТК немає і не було складу злочину», — коментують ситуацію в ЮФ «Ілляшев та Партнери».

Довідка УНІАН. АНТК ім. Антонова заснований у 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - АН-70, АН-140, АН-148 та інші.

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