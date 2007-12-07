Україна і Польща домовились доставляти каспійську нафту на Балтійське море

Президенти України та Польщі вважають, що добудову нафтоперегону «Одеса-Броди-Гданськ» буде завершено не пізніше 2011 року.

Повне завершення будівництва нафтоперегону «Одеса-Броди-Гданськ» для поставки каспійської нафти країнам Євросоюзу є реальним у 2010-2011 роках.

Такий прогноз висловив Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ, відповідаючи на запитання УНІАН, по завершенню презентації однойменного проекту будівництва у портовому місті Південне.

Л.КАЧИНСЬКИЙ зауважив, що шестирічну затримку з добудовою польської ділянки трубопроводу «пов’язує зі зміною політичних сил, що прийшли до влади у Польщі у 2001 році».

Теперішня зміна влади, зазначив він, має зовсім інший характер, оскільки її чільники належать до тієї політичної групи, що вийшла з польської «Солідарності», так само, як і урядовці, що досі керували Польщею.

У свою чергу Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що є достатньо підстав вважати завершальним роком добудови нафтоперегону 2009. Заради координації зусиль для прискорення темпів спорудження нафтогону Президент на очах журналістів підписав указ про проведення у травні наступного року Міжнародного енергетичного саміту у Києві.

В результаті модернізації терміналу «Південний», на яку планується затратити 22 млн. дол., та координацію зусиль партнерів по будівництву нафтоперегону, передбачається наростити обсяги переміщення каспійської нафтосировини до країн ЄС із 14 до 25 млн. тонн на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, Президенти України і Польщі В.ЮЩЕНКО і Л.КАЧИНСЬКИЙ висловили задоволення підсумками зустрічей у Києві та Південному, про що обидва заявили на зустрічі з журналістами..

Як зазначив, зокрема, Л.КАЧИНСЬКИЙ, роботи для підготовки завершального періоду будівництва «йдуть значно швидшими темпами, ніж я собі уявляв. Після повернення до Варшави будуть проведені консультації з новим урядом Польщі щодо активізацію зусиль по будівництву спільного нафтоперегону».