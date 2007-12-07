Створено громадську організацію батьків, діти яких засуджені незаконно

В Україні створено громадську організацію батьків, які вважають, що їхні діти засуджені незаконно.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив адвокат Віктор КОЛБАНЦЕВ.

Мати засудженого Олександра РАФАЛЬСЬКОГО – Тамара, мати засудженої Ірини ОСІПОВОЇ Людмила СТУКАНОВА та представник матері засудженої Світлани СОЧНЄВОЇ Галина БОНДАРЕНКО розповіли про те, за якими обвинуваченнями були засуджені їх діти.

Матері переконані, що їхні діти засуджені з порушенням законодавства і через свавілля органів міліції, прокуратури, судів.

Тому вони вирішили створити громадську організацію “з метою зупинення державної машини по штампуванню завідомо неправосудних вироків”, щоб захистити своїх дітей та допомогти іншими.