Тимошенко назвала пріоритети нового уряду

На прохання головуючої в Європейському Союзі Португалії сьогодні відбулася зустріч лідера парламентської фракції БЮТ Юлії Тимошенко з послами країн-членів Європейського Союзу.

Як повідомляє прес-служба БЮТ, під час зустрічі обговорювався процес формування уряду в Україні, його пріоритети у внутрішній та зовнішній політиці.

Сторони також обговорили переговори між Україною та ЄС щодо нової посиленої угоди та кроки, які необхідно зробити Україні, щоб завершити вступ до Світової організації торгівлі.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що пріоритетними напрямками роботи нового уряду будуть питання енергетичної безпеки, судової реформи, покращання інвестиційного клімату та активна соціальна політика.

Лідер БЮТ заявила, що новий уряд має намір політично інвестувати задля розвитку та зміцнення ефективних відносин України та ЄС і докладе всіх зусиль для використання можливостей, які надає Україні європейська політика сусідства, особливо в сферах економічних відносин, контактів між людьми та європейської оборонної та безпекової політики.