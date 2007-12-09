В аеропорту Донецька прикордонники затримали громадянина Грузії, який намагався незаконно вивезти більш як 17 тис. доларів.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Донецького прикордонного загону Едуард НІКІТЕНКО, вночі 8 грудня в міжнародному аеропорту «Донецьк» співробітниками Державної прикордонної служби спільно зі співробітниками Служби авіаційної безпеки був затриманий 25-річний громадянин Грузії, який готувався до вильоту рейсом "Донецьк-Тбілісі". Правоохоронці звернули увагу на явну нервозність пасажира. Під час огляду у нього за поясом брюк було виявлено незадекларовані 17 тис. 700 доларів США, загорнені в пакет.

Незадекларовану валюту вилучено. Порушника буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством.