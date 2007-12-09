Триває затоплення аварійного горизонту шахти ім. Засядька

У лікарнях перебувають 129 гірників, що постраждали внаслідок аварій на шахті ім. Засядька.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, серед госпіталізованих 1 особа знаходиться у тяжкому стані, 23 особи - у стані середнього ступеню тяжкості, 105 - у задовільному стані.

На шахті продовжується затоплення аварійного горизонту 1078 м водою з річки Кальміус. На сьогодні подано понад 231 тис. 500 м куб. води. Роботу шахти тимчасово призупинено.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада, 1 та 2 грудня на шахті ім. Засядька в Донецьку сталися три вибухи метано-повітряної суміші.

Всього внаслідок вибухів загинуло 106 осіб (101 гірник та 5 рятувальників). Тіла 10 гірників (після першого вибуху) залишаються в ізольованому просторі аварійної ділянки.