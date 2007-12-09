”Територія душі”: фестиваль сучасного мистецтва триває в Чернігові

У Чернігові триває перший український фестиваль сучасного мистецтва "Територія душі", у якому представлена творчість майже 50 художників з України та закордону.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль відкрився 8 грудня у чернігівській галереї "Пласт-Арт".

Сьогодні учасницею та гостею арт-фестивалю стала українська співачка Анжеліка РУДНИЦЬКА. Вона представила свої 6 робіт, які сама характеризує як «вишиваний живопис».

А.РУДНИЦЬКА розповіла журналістам, що серед робіт є нові. "Ми подумали правильно показати нові роботи на фестивалі у Чернігові. Серед них – "Сонцестояння". Власне сонцестояння у природі наближається, але ви не побачите його таким, як вишила я", - сказала майстриня.

Вона зізналася, що привезти до Чернігова більше робіт не вдалося, бо у Києво-Печерській Лаврі триває виставка її творчості. "Я просто не могла позбавити киян можливості побачити мої твори", - повідомила А.РУДНИЦЬКА.

Співачка також пригадала історію свого захоплення вишивкою, що виникло під час тяжкої хвороби. "Я вважаю, Богом у кожну людину закладено чимало талантів. І вони виявляються у критичні моменти, якщо людина не впадає у депресію," – зазначила вона і додала, що хвороба відійшла, а роботи залишилися і «живуть своїм життям».