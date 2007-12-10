Бойко наскаржиться послу США на Київобленерго

Міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО доручив заступникові голови Мінпаливенерго Володимиру ЛУЧНИКОВУ підготувати ноту послові США в Україні Вільяму ТЕЙЛОРУ в зв`язку з систематичним невиконанням ЗАТ "AES-Київобленерго", якою володіє міжнародна корпорація AES (США), вимог нормативних документів, що регулюють діяльність обласних енергозабезпечуючих компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Ю.БОЙКО дав під час всеукраїнської селекторної наради з питань проведення осінньо-зимового періоду 2007-2008 рр. у суботу в Києві.

Зокрема, за даними Мінпаливенерго, за десять місяців компанія виконала ремонт повітряних ліній тільки на 68,9% від плану на рік при середньому показникові по Мінпаливенерго 86,8%; трансформаторних підстанцій – 68,2% від запланованого на рік при середньому показникові по Мінпаливенерго 93,1%; витрати на ремонт електричних мереж – 56,7% від запланованого на рік при середньому показникові по Мінпаливенерго 91,2%.

У ході наради представники Держенергонагляду заявили про невиконання "AES-Київобленерго" розпоряджень, даних раніше енергокомпанії наглядовими органами.

Довідка УНІАН. ЗАТ "AES-Київобленерго" експлуатує розподільні електричні мережі, розташовані на території Київської області (за винятком столиці) і поставляє електроенергію споживачам регіону.

Власником 89,12% акцій "AES-Київобленерго" є AES Washington Holdings B.V. (Нідерланди), дочірня компанія AES Corp. (США).