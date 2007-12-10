Колишнє керівництво ”Укртатнафти” потрапило під слідство

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем колишнім керівництвом ЗАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська область) та інших комерційних структур і ухилення ними від сплати податків при купівлі нафти і реалізації на внутрішньому ринку України нафтопродуктів, що призвело до утиску інтересів держави.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

Зокрема, Генпрокуратура має у своєму розпорядженні відомості про те, що колишнє керівництво "Укртатнафти" (з осені 2004 року головою правління ЗАТ "Укртатнафта" був Сергій ГЛУШКО) у період із січня по жовтень 2007 року зловживало службовим становищем під час купівлі 1,3 млн. тонн нафти і реалізації на внутрішньому ринку України майже 1 млн. тонн нафтопродуктів.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Також у повідомленні зазначається, що досудове слідство у кримінальній справі знаходиться на контролі Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада голова правління ЗАТ «Укртатнафта» Павло ОВЧАРЕНКО направив до Управління СБУ в Полтавській області інформацію про виявлені ним ознаки доведення підприємства до банкрутства його попереднім керівництвом. За його даними, збитки ЗАТ «Укртатнафта» за дев`ять місяців 2007 року склали 127 млн. грн. Це, на думку голови правління, є “результатом цілеспрямованої політики щодо закупівлі сировини і реалізації із знижками нафтопродуктів через комерційні структури, що представляють інтереси ВАТ «Татнефть» в Україні” (засновник ЗАТ «Укртатнафта» з боку Республіки Татарстан - УНІАН).

Конфлікт розвинувся на фоні призначення керівника підприємства. Сумський апеляційний суд 29 серпня ц.р. своїм визначенням поновив Павла ОВЧАРЕНКА на посаді голови правління ЗАТ «Укртатнафта». 19 жовтня ц.р. П.ОВЧАРЕНКО приступив до роботи.

Судовий процес про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді був розпочатий в жовтні 2004 року. 9 листопада 2004 р. Автозаводським районним судом Кременчука була винесена ухвала про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді. У лютому 2005 року це рішення підтвердив Апеляційний суд Полтавської області.

Надалі «Укртатнафта» неодноразово оспорювала рішення судів, і зрештою справа потрапила у Верховний суд, який відповідно до закону передав справу Сумському апеляційному суду.

П.ОВЧАРЕНКО був звільнений з посади голови правління "Укртатнафти" у вересні 2004 року.

24 жовтня ц.р. екс-голова правління «Укртатнафти» Сергій ГЛУШКО звернувся до міліції із заявою, в якій просив сприяти у виконанні повноважень голови правління.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнефть"), 8,6% - компанії «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».