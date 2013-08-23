Українські далекобійники вже тиждень простоюють на російській митниці без їжі

Перевізники підтверджують, що кордон із Росією вони справді подолали без затримки. Проблеми почалися на митних постах. Там зібралися сотні українських фур із продовольчими і промисловими вантажами.

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На Крупецькому митному посту далекобійники вже тиждень чекають лише на те, щоб їх викликали на огляд вантажу. Фуру, яка везе утеплювач, двічі перевіряли на рентгені, а зразки товару відібрали на аналіз. Тепер водій чекає результатів експертизи, повідомляє ТСН.

Тим часом машину з українськими шкарпетками оглядали цілу добу — перебрали кожну пару. "Машини з Росії, Туреччини, Молдови протягом двох діб заходять, йдуть, розмитнюються", - розповів водій Михайло Фрайтаг. За графіком компанії-перевізника, водії вже мали бути на шляху додому.

Водії щодня зв'язуються з колегами і кажуть, що схожа ситуація спостерігається й в інших містах. "У Бєлгороді та ж ситуація. Товариш дзвонив, каже, він зараз 93-й у черзі", - додав Фрайтаг.

У четвер, 22 серпня, почали поступово залишати пункти розмитнення вантажівки з українським крамом, які прибули туди 14 серпня. Доля решти автомобілів невідома. Водії нарахували лише на Крупецькому митному посту 50 фур з України.