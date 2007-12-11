В Алчевську 75 багатоповерхівок другу добу залишаються без тепла

В Алчевську Луганської області через порив тепломережі 75 багатоповерхівок другу добу залишаються без опалення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міста Анатолій ПОГРІБНЯК.

За його словами, аварія сталася зранку 10 грудня на магістральній теплотрасі центральної котельні “Східна”.

Як сказав А.ПОГРІБНЯК, після того, як комунальники розкрили магістраль, стало зрозуміло, що локального ремонту недостатньо, необхідна заміна великої ділянки теплотраси - в межах 20-40 метрів.

На цю годину температура повітря в Алчевську становить 2 градуси морозу.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2006 року внаслідок пориву тепломережі 120-тисячний Алчевськ залишився практично без тепла. Близько місяця тривали роботи з ремонту внутрішніх тепломереж будинків і підключення їх до мережі теплопостачання.