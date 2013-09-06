Україна забезпечила себе газом на зиму - міністр
11:47, 06 вересня 2013Суспільство
1319 0
Україна повністю забезпечила себе газом на опалювальний сезон, закачавши в сховища 12,2 млрд кубометрів природного газу, в тому числі 5,8 млрд кубів власного видобутку.
Едуард Ставицький
Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
«Хочу повідомити, що на 1 вересня 2013 року в ПСГ закачано 12,2 млрд кубометрів газу, з них приблизно 5,8 млрд - власного видобутку. Тобто до опалювального сезону (ми - УНІАН) повністю забезпечені », - сказав міністр.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter