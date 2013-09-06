Україна забезпечила себе газом на зиму - міністр

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Хочу повідомити, що на 1 вересня 2013 року в ПСГ закачано 12,2 млрд кубометрів газу, з них приблизно 5,8 млрд - власного видобутку. Тобто до опалювального сезону (ми - УНІАН) повністю забезпечені », - сказав міністр.