Головне за день: огляд топ-новин

Кучма не бачить майбутнього без Росії, але її дій не розуміє

Другий президент незалежної України Леонід Кучма вважає незрозумілими дії керівництва Росії з обмеження українського експорту.

Завтра в уряді планують схвалити проект Угоди про асоціацію з ЄС

«Зараз Україна готується до дуже серйозної історичної події — Вільнюського саміту «Східного партнерства». Завтра ми на уряд виносимо угоду на затвердження, і тим самим починається процес проходження внутрідержавних процедур. Уряд розгляне проект угоди на своєму засіданні, схвалить його. Принаймні як прем'єр-міністр я пропонуватиму уряду схвалити (угоду)», - сказав Азаров.

ЦВК відмовилась реєструвати групу з проведення референдуму про МС

Центральна виборча комісія не зареєструвала ініціативну групу з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою про вступ України до Митного союзу

Приводами стали невиконання термінів подання та судова заборона.

Тимошенко розповіла про щоденні обшуки в її палаті і сусідок-донощиць

"Мої речі у камері щоденно обшукують, коли я знаходжусь на медичних процедурах. Повертаюся — все перерито та перевернуто. Я ніколи не залишаюся сама. Мене постійно охороняють приблизно до сотні людей. Десяток знаходиться безпосередньо біля мене", - заявила Тимошенко в інтерв'ю Українській правді.

У той же час, пенітенціарна служба звинуватила екс-прем’єра у регулярній омані громадськості, надавши пресі фотокопії її заяв. Зокрема, в ДПтС повідомили, що попри оприлюдені у ЗМІ заяви, Юлія Тимошенко жодного разу у відповідь на виклики до суду не погодилася бути транспортованою.

Крім того, харківський міський голова Геннадій Кернес звинуватив Тимошенко у відсутності патріотизму.

«У своєму вчорашньому інтерв’ю Тимошенко заявила про те, що її газові контракти з Росією були мало не головним кроком до того, щоб «знайти економічну незалежність від такого непередбачуваного північного сусіда». Інакше як цинізмом це не назвати», - заявив Кернес.

«Якби під час підписання цих контрактів Тимошенко дійсно думала про державу Україна, то сьогодні свої думки вона могла б висловлювати набагато вільніше...», - підсумував він.

Суд відпустив звинуваченого у мільйонних розтратах екс-голову ДАІ під чесне слово

Голосіївський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід для колишнього начальника Департаменту ДАІ Сергія Коломійця, який підозрюється у скоєнні посадових злочинів і завданні держбюджету близько 2 млн грн збитків.

Ізраїль надає перевагу Аль-Каїді перед Асадом

Влада Ізраїлю визнала, що схвалила б відсторонення від влади президента Сирії Башара Асада, оскільки його союз з Іраном є небезпечнішим для Ізраїлю, ніж діяльність екстремістських терористичних ургруповань, у тому числі Аль-Каїди.

Також стало відомо, що США відклали заборону на постачання зброї опозиції Сирії - адміністрація американського президента відмовилася розглядати положення федерального закону про заборону постачань озброєнь та фінансування сирійських бойовиків.

Литва поскаржилася ЄС на митний тиск з боку Росії

Литва направила до органів Євросоюзу офіційні скарги у зв'язку з ситуацією, яка останнім часом склалася на кордоні республіки з Калінінградською областю РФ.

На скаргу вже відреагувала Єврокомісія, її представництво виступило на підтримку Литви.

Янукович призначив нового суддю Конституційного суду

Сьогодні президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Олександра Касмініна суддею Конституційного Суду України.

Касмініна призначено замість Володимира Кампо, звільненого у зв’язку з досягненням 65-річного віку.

Думки Тимошенко і Луценко кардинально розділилися у питанні єдиного кандидата

Юлія Тимошенко вважає, що у першому турі президентських виборів 2015 року єдиний кандидат від опозиції тільки зашкодить загальній перемозі. Натомість Юрій Луценко вже бачить "холодну війну" без єдиного кандидата в президенти.

Грузія вирішила не вступати до Євразійського союзу

“Чи хоче Грузія продовжувати шлях угоди про асоціацію? Звичайно, ми хочемо продовжувати цей шлях. І що стосується Євразійського союзу — це те, що виключено для грузинського народу. Ми зробили вибір, і цей вибір — європейський”, - заявила міністр юстиції Грузії Теа Тсулікіані

Посвідчення водія зразка СРСР можна не змінювати - ВР

Відповідно до сьогоднішнього рішення ВР, посвідчення водія, які були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, можуть бути замінені на посвідчення нового зразка за бажанням їх власника та у випадках, передбачених чинним законодавством.

Раніше повідомлялося про обв’язковість такої заміни.

Картку вигнанця-Маркова поки не блокуватимуть

«Я ходитиму сюди (до ВР - ред.), доки мені не заблокують картку», - сказав Марков і додав, що ситуація навколо нього свідчить про те, що «у беззаконня немає межі».

Також сьогодні стало відомо, що народний депутат Ігор Марков вийшов з фракції Партії регіонів у парламенті.

Найбільші торгові мережі в Україні звинуватили у створенні картелю

Антимонопольний комітет України встановив факт організації картельної змови провідних торгових мереж у період 2010-2011 років, що призвело до підвищення цін на продукти харчування.

Фігурантами розслідування стали компанії «Фоззі-Фуд», «Фора», «Ашан Україна Гіпермаркет», «Фудмаркет», «ЕКО», «БІЛЛА-УКРАЇНА», «Край-2», «Фуршет», «Фуршет Центр», «Сеть-Маркет», «Мережа-Трейд», «Терра-Трейд», «Продмережа», «НОВУС Україна», «Ікс 5 Ритейл Груп Україна», «Спар-Центр», «Бімаркет», «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», «АТБ-маркет», «Адвентіс», «АСНільсен Юкрейн».