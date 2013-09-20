Мінсоцполітики обіцяє по максимуму спростити оформлення соціальної допомоги

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це заявила під час виїзної наради у Вінниці міністр соцполітики Наталія Королевська.

«Говорячи про спрощення, я маю на увазі, що людина повинна прийти в центр надання послуг і отримати будь-яку допомогу, субсидію чи пільгу, всього-на-всього надавши паспорт. Я вимагаю у найкоротший термін запровадити саме такий механізм при видачі житлових субсидій, допомоги малозабезпеченим сім’ям та при народженні дитини», - сказала Королевська.

За її словами, часи, коли для цього потрібно було вистояти п’ять черг і отримати десять довідок, повинні залишитися в минулому.

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«Наприклад, у випадку Пенсійного фонду – це запровадження «єдиного вікна» у всіх без винятку відділеннях фонду та якісна робота пенсійного калькулятора, а не біганина людей від кабінету в кабінет для нарахування або перерахунку пенсій. У випадку Служби зайнятості – це коли людина отримує роботу в перші 120 днів після реєстрації в центрі зайнятості, а не півроку шукає її або взагалі не може працевлаштуватися, навіть після проходження навчання», - підкреслила міністр.