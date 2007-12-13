Ющенко став на бік Черновецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Олександра СОТНИКОВА з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації м. Києва.

Текст відповідного розпорядження глави держави від 13 грудня розміщено на офіційному сайті президента.

Згідно з документом, О.СОТНИКОВА звільнено у зв`язку з ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 4 грудня 2007 року - залишити без змін рішення суду першої інстанції, яким визнано протиправним та скасовано рішення Дніпровської районної в м. Києві ради V скликання від 20 квітня 2006 року «Про обрання головою Дніпровської районної в місті Києві ради V скликання Олександра СОТНИКОВА».

Також розпорядження про звільнення О.СОТНИКОВА підписано на підставі пункту 2 розділу VII Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», пункту 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 13 жовтня 2005 №9-рп/2005 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в районах міста Києва).

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня до Вищого адміністративного суду України подано касаційну скаргу щодо скасування постанови Шевченківського районного суду столиці та Київського адміністративного апеляційного суду про визнання незаконним обрання Олександра СОТНИКОВА головою Дніпровської райради столиці.

Як заявив на прес-конференції сам О.СОТНИКОВ, його конфлікт з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ не є “конфліктом особистісним”. Як пояснив О.СОТНИКОВ, “перше непорозуміння, яке переросло у конфлікт”, виникло на грунті створення Центру соціальної реабілітації людей, що постраждали від тоталітарних сект. За його словами, мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ “під час напруженої розмови” наполягав “на відміні рішення по організації центру”. О.СОТНИКОВ вважає, що це пов’язано із діяльністю церкви "Посольство Боже", яке підтримує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як повідомив О.СОТНИКОВ, депутат Київської міської ради Максим САВРАСОВ (фракція Блоку Черновецького) ініціює прийняття Київрадою рішення про передачу територіальній громаді міста “однієї третини майна нашого (Дніпровського) району - п’яти ЖЕКів - комерційній структурі”. Він наголосив, що за цим проектом не було проведено громадських слухань, не було обговорення ні у районній держадміністрації, ні у комісіях райради.