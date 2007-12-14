СБУ отримала спецобладнання для супутникового стеження за наркотрафіком

Програмою із запобігання зловживанню та боротьби з незаконним обігом наркотиків у Білорусі, Україні та Молдові (Програма БУМАД), що фінансується Європейською Комісією та реалізується Програмою Розвитку ООН в Україні, Службі безпеки України передано спеціальне обладнання для супутникового відстеження контрольованих поставок наркотиків.

Про це УНІАН повідомили в Офісі програми із запобігання зловживанню та боротьби з незаконним обігом наркотиків у Білорусі, Україні та Молдові.

Зазначене обладнання (загальною вартістю понад 175 тис. грн.) буде використовуватися для проведення так званих «контрольованих постачань» наркотиків. Вказаний захід є одним з найбільш складних, але при цьому максимально ефективних інструментів оперативно-розшукової діяльності, призначенням якого є документування дій злочинців на усіх ланках каналу контрабанди – від постачальника наркотику в одній країні до замовника наркооборудки в іншій.

Супутникові системи відстеження переміщення нарковантажів дозволяють приховано, без ризику розкриття злочинцями поінформованості спецслужби про їхні дії, надійно супроводжувати партію наркотиків аж до моменту арешту правопорушників.

Отримання цього унікального за своїми технічними характеристиками обладнання, розробленого однією з українських фірм, дозволить суттєво підвищити ефективність роботи спецпідрозділів СБУ по всій Україні у боротьбі з міжнародним наркобізнесом, йдеться у повідомленні.