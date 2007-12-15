Президент нагородив рятувальників, які загинули на шахті Засядька (список)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) працівників Державної воєнізованої рятувальної служби у вугільній промисловості за самовідданість, мужність і героїзм, проявлені під час аварійно-рятівних робіт на донецькій шахті імені Засядька. Указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з Указом Президента, орденом «За мужність» III ступеня нагороджені:

заступник командира першого воєнізованого загону Віктор Арбузов,

респіраторник третього воєнізованого рятувального загону Григорій Волчиєвський,

командир відділення першого воєнізованого рятувального загону Володимир Зубков,

респіраторник першого воєнізованого рятувального загону Юрій Нагорний

респіраторник першого воєнізованого рятувального загону Олександр Соколов.

Як нагадує «Острів», 2 грудня 2007 р. в Донецьку, на шахті імені Засядька, під час проведення робіт зі зведення ізолюючих перемичок по пласту L1 відбувся вибух. На момент вибуху в шахті знаходилися 36 працівників шахти і 195 рятувальників. В результаті аварії смертельно було травмовано 5 працівників ДВГРС.

Цей вибух став третім в серії вибухів метано-повітряної суміші на шахті імені Засядька. Перший відбувся на ділянці 13-ї східної лави пласта L1 горизонту 1078 м шахти Засядька 18 листопада. На момент аварії в шахті знаходилося 457 шахтарів, зокрема, на аварійних ділянках – 215. Тоді загинуло 101 людина.

Після цього в шахту спустилися рятувальники, які повинні були ліквідовувати наслідки аварії і загасити безперервну пожежу в пошкодженій лаві. В ході проведення цих робіт відбувся другий вибух. У примикаючих виробках знаходилося 67 гірників, які проводили аварійно-відновлювальні, ремонтні і пошуково-рятувальні роботи. Всі були підняті на поверхню.