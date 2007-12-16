Водоканал Кременчука шукає методи боротьби з медузами

04:26, 16 грудня 2007
Суспільство
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Раніше їх не було, але змінилася вода

Комунальне підприємство "Кременчукводоканал" звернулося до Київського інституту колоїдної хімії за рекомендаціями щодо боротьби з мікромедузами, які влітку мешкають в Кременчуцькому водосховищі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник водоканалу Валерій МЕДВЕДОВСЬКИЙ.

За його словами, в літню пору у водосховищі все частіше стали з`являтися мікромедузи, які забивають фільтри трубопроводів. "Через це наше підприємство було вимушене знижувати тиск і обсяги постачання питної води в місті", – сказав В.МЕДВЕДОВСЬКИЙ.

Від зазначив, що появу медуз у водосховищі пов`язують зі змінами в хімічному і біологічному складі води водосховища.

На сьогоднішній день якість води, яка прямує на очисні споруди, оцінюють як гранично допустиму. Проте, питна вода, яка прямує до Кременчука, відповідає нормам Держстандарту.

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