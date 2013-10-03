Росію залишають гроші: у серпні відтік капіталу склав $10 мільярдів

Відтік капіталу з Росії в серпні 2013 склав, за оцінкою Мінекономіки, 10 мільярдів доларів, сказав Reuters представник міністерства.

Відтік капіталу за липень Мінекономіки оцінювало в 6-7 млрд дол., а за першу половину року Росію покинули 38,1 млрд дол.

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Наприкінці серпня Мінекономіки підвищило прогноз відтоку капіталу з РФ в 2013 році до 70-75 млрд дол з 30 млрд дол. У 2014 році відтік капіталу може скласти 25-30 млрд дол замість очікуваного відсутності відтоку або притоку.