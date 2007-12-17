У Криму молитимуться, щоб влітку мазут не сплив

У січні 2008 року в Криму пройде загальнокримський молебень і хресний хід «За збереження і розвиток курортів і успішне проведення курортного сезону».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили одні з ініціаторів проведення заходу - директор інформаційно-маркетингової фірми «Курорти Криму» Олександр БУРДОНОВ і директор «Кримського регіонального центру «Маркетинг. Інформація. Реклама» Марія МАЛЬГІНА сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Молебень і хресний хід будуть організовані в Ялті 19 січня. Захід спрямований на популяризацію кримських курортів.

М.МАЛЬГІНА зазначила, що організатори акції хочуть продовжити святкування 200-річчя освоєння курортів Криму, яке відзначалося в 2007 році. Як говорять експерти, через відсутність підтримки в цьому році не всі заходи вдалося реалізувати на належному рівні.

Зі свого боку О.БУРДОНОВ зазначив, що 2008 рік – це рік курортів і туризму в Україні, проте для успішного проведення курортного сезону-2008 є декілька загроз. Серед них, зокрема, недавня аварія російського танкера в Керченській протоці, в результаті якої стався розлив мазуту. За словами О.БУРДОНОВА, якщо в пресі з січня по травень буде обговорюватиметься тема, що "влітку спливе мазут", то це може негативно позначитися на курортному сезоні в Криму. "Це може обговорюватись з січня по травень, а там хто його знає - спливе або не спливе (мазут - УНІАН)", - сказав він.