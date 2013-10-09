Головне за день: огляд топ-новин

У Кабміні кажуть, що до опалення підключено вже 96,5% житлових будинків

Станом на 7:30 ранку 9 жовтня в Україні до опалення підключено вже більше 168,5 тис. житлових будинків (96,5 %) і майже 100% об'єктів соціальної сфери.

До кінця осені Україна має виплатити МВФ $ 1,7 мільярда - Fitch

Згідно з уточненими даними Fitch, Україні належить виплатити МВФ 1,7 млрд дол до кінця листопада.

Рада планує скасувати акредитацію аптек, які мають відповідні ліцензії

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я» (реєстраційний номер 2226 ).

Проектом закону передбачено, що акредитації не підлягають аптечні заклади, які здійснюють діяльність на підставі відповідної ліцензії. У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що таким чином буде зменшено регулятивний вплив держави на діяльність суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами.

Також сьогодні Верховна Рада провалила закон про скасування пенсійних пільг депутатам і чиновникам. Депутати не підтримали в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо дотримання принципу соціальної справедливості у пенсійному забезпеченні)» (реєстраційний номер 1236).

За дане рішення проголосували лише 198 (при необхідних 226 - УНІАН) із 327 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

В Азербайджані результати виборів "злили" до початку голосування

За день до президентських виборів в Азербайджані, що проводяться 9 жовтня, в соціальних мережах з'явилася інформація про результати голосування. Відповідно до джерела, результати виборів - з точністю до сотої частки відсотка - були зазначені в спеціальних додатках для iOS і Android.

Депутати пропонують зробити відкритим Держреєстр прав на нерухомість

Народні депутати зареєстрували у парламенті законопроект "Про внесення змін до статті 28 Закону про Державний реєстр речових прав на нерухоме майно", яким пропонують зробити цей реєстр відкритим.

"Кожна людина зможе через портал речових прав на нерухоме майно, який буде вести Міністерство юстиції, подивитися, кому належить те чи інше нерухоме майно: квартира, маєток, будинок і таке інше", - сказав народний депутат від " УДАРу" Віктор Чумак і додав, що зараз такі права мають лише нотаріуси, правоохоронні органи та суди.

Захист Тимошенко подав другу заяву про перегляд вироку у "газовій" справі

Захист екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко сьогодні повторно подав до Верховного Суду України заяву про перегляд «некоректного, незаконного вироку у «газовій» справі». Про це повідомив журналістам захисник екс-прем'єра Сергій Власенко.

Власенко також нагадав, що у своєму рішенні від 30 квітня Європейський суд з прав людини чітко встановив, що суддя Печерського районного суду Києва Родіон Кірєєв діяв усупереч законам.

Також сьогодні стало відомо, що після саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі активісти планують покинути наметове містечко, встановлене на Хрещатику два роки тому на підтримку екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Російські слідчі виявили наркотики на судні Greenpeace

Під час обшуку на судні «Арктик Санрайз», яке належить Greenpeace, слідчі знайшли наркотики. Про це йдеться у заяві Слідчого комітету РФ від 9 жовтня. Наркотичні речовини, ймовірно макова соломка і морфін, були вилучені. Походження цих речовин і їх призначення також встановлюється.

Сама організація «Грінпіс» назвала наклепом заяву Слідчого комітету Росії про наявність наркотиків на борту судна Artic Sunrisе.

«Перший раз обшук корабля Слідчим комітетом було проведено тиждень тому. Будь-які заяви, що на кораблі знаходилися заборонені наркотики, - наклеп. Нам залишається тільки припускати, що представники СК РФ кажуть про медикаменти, які судна «Грінпіс Інтернешнл» за законом зобов'язані зберігати на борту», - йдеться в повідомленні московського офісу екологічної організації.

Україна поступилася Росії в рейтингу візових обмежень

Міжнародна консалтингова компанія Henley & Partners опублікувала щорічний Індекс візових обмежень (Visa Restrictions Index), в якому представлені 219 країн і територій світу.

Головний підсумок - більшість країн мають серйозні обмеження в плані безвізового переміщення світом, а найбільш вільними є громадяни країн Європи та Північної Америки.

Іран готовий обговорити відмову від вироблення збагаченого урану

Спікер іранського парламенту Алі Ларіджані 9 жовтня заявив, що його країна володіє надлишком збагаченого урану і має намір використовувати цю обставину в діалозі з Заходом.

В Україні поменшало арештантів на понад 40% - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України стверджують, що з введенням нового Кримінального процесуального кодексу кількість заарештованих осіб зменшилася на 41%.

Дослідження: Українці - один із найбідніших народів світу

Українці залишаються одним із найбідніших народів світу поряд з більшістю держав Африки.

Так, середній річний дохід громадянина України становить менше 5 тис. дол, що в 10 разів менше, ніж у середньому в світі.

Дефолт США може обвалити курс долара до 4 гривень

Очікування дефолту США продовжує опускати курс американської валюти на світових ринках. Бакс подешевшав з $1,3565 / євро до $1,3601 / євро.

Поки подорожчання золота і євро не носить панічного характеру, але в міру наближення 17 жовтня - дати виплат по американському державному боргу - експерти прогнозують зростання істерії на світових ринках.

Також президент США Барак Обама вибачився перед американцями за проблеми, пов'язані з припиненням фінансування держустанов, але поклав провину за кризу на своїх опонентів - республіканців.