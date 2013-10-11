Головне за день: огляд топ-новин

Азаров просить ЄС визначитися з перспективами української ГТС

Україна хоче почути від ЄС конкретні відповіді щодо перспектив експлуатації її газотранспортної системи у майбутньому .

«Три з половиною роки вирішується питання модернізації нашої ГТС. Я ставлю просте питання: вона потрібна Росії і ЄС? Дайте відповідь на нього. Або ми будемо самі приймати рішення про її експлуатації», - сказав Глава Уряду.

Також сьогодні, кажучи про взаємини з Росією, Азаров пообіцяв, що окремі угоди Митного союзу, до яких має намір приєднатися Україна, будуть опубліковані для громадськості.

На питання, як українці в цьому році будуть відпочивати на новорічні свята і чи буде перенесення робочих днів, Азаров відповів: «Я зараз читаю масу критичних зауважень на свою адресу і хочу сказати, що, відповідаючи вам, швидше за все натикнуся ще на більшу кількість критики. Разом з тим, моє завдання як прем'єр -міністра - не говорити приємні речі, які хочеться слухати, а говорити те, що я вважаю за потрібне робити для продовження економічної стабільності в країні. Так от, якщо виходити з цих позицій, то суцільні загули на свята зараз у цій обстановці не може дозволити собі жодна країна в світі, і Україна в тому числі».

Україна пропонує МВФ вилучити вимогу про підвищення ціни на газ

Українська сторона сподівається виключити з переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом вимоги про підвищення цін на газ для населення, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов .

За словами міністра, таку можливість дають перспективи використання потенціалу внутрішнього видобутку газу, а також проведення заходів з енергозбереження.

Обама і республіканці не домовились про держборг

Зустріч президента США Барака Обами з конгресменами-республіканцями не принесла вирішення проблем фінансування держустанов і стелі держборгу.

Рада безпеки ООН відмовилася від резолюції щодо сирійської хімзброї

Радбез ООН прийме рішення про знищення сирійської хімічної зброї у формі плану, а не резолюції.

Льюїс спростував інформацію про можливе повернення на ринг

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс спростував інформацію про можливе повернення на професійний ринг. Раніше з'явилася інформація про те, що британець готовий провести бій з одним з братів Кличко.

ПР та КПУ покинули залу Верховної Ради через розвішану символіку УПА (фото)

"Свободівці" розмістили в залі банер з написом: "Слава Героям УПА! 14 жовтня - марш боротьби". Член фракції Партії регоінів Віктор Тихонов повідомив журналістам, що фракція «Свобода» порушує закон про Регламент ВР, яким передбачено, що будь-яку символіку, крім державної, партії використовують «тільки у себе, тобто поза сесійною залою».

Фракція "Свобода" не зняла банер та червоно-чорні прапори УПА. Сьогодні з 10.00 до 11.00 у парламенті повинна була проходити Година запитань до уряду.

Народні депутати залишили сесійну залу Верховної Ради, де так і не відбулося пленарне засідання.

Станом на 14.00, коли пленарні засідання по п'ятницях зазвичай завершуються, у сесійній залі перебував лише один народний депутат - від ВО "Свобода".

У Білорусі вперше запроваджується ліцензування на теле-і радіомовлення

Відповідне рішення міститься в Указі Президента Білорусі від 7 жовтня № 456, який опублікований на Національному правовому інтернет-порталі .

У довгостроковій перспективі Німеччина підтримує безвізовий режим з Україною

«Німеччина серйозно підтримує довгострокову мету створення безвізового режиму», - сказав федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле.

Фюлє прогнозує 6% щорічного росту ВВП України в разі асоціації

Для українських товаровиробників розроблені перехідні положення, які допоможуть економіці адаптуватися до стандартів ЄС.

Режим вільної торгівлі з Євросоюзом, який запрацює у разі підписання Угоди про асоціацію України та ЄС, буде давати щорічно приріст українській економіці більше 6%.

Єврокомісар також зазначив, що Угода про асоціацію ЄС з Україною не укладається за рахунок Росії.

"Щоб не було помилок: Угода про асоціацію не укладається за рахунок Росії. Навпаки, Росія також отримає дуже великі переваги від інтеграції країн «Східного партнерства» до більш широкої європейської економіки", - сказав Фюле.

Ситуація з Тимошенко вирішиться найближчим часом - Азаров

Ситуація з екс-прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко вирішиться найближчим часом, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю газеті The Independent.

"Ми дуже близькі до вирішення цього питання... Ні в уряді, ні у Президента немає на меті перешкоджати підписанню Угоди про асоціацію... Я не бачу ніяких перешкод", - заявив Азаров.

У ніч злочину у Врадіївському РВ спали , але бачили ногу Дрижака - адвокат

Співробітники Врадіївського райвідділу міліції під час засідання суду в п'ятницю, 11 жовтня, заявили, що в ніч побиття і згвалтування Ірини Крашковой все в райвідділі спали.

Зокрема, один зі свідків повідомив, що спав, але бачив ногу підсудного капітана міліції Євгена Дрижака.

За його словами, міліціонери не змогли відповісти на питання, хто ж чергував, а не спав у ту ніч у райвідділі.

Янукович запровадив два нові професійні свята

Президент України Віктор Янукович підписав укази про заснування в Україні професійних свят - Дня пожежної охорони, який відзначатиметься щорічно 17 квітня, і Дня працівника податкової та митної справи України, який відзначатиметься щорічно 18 березня.

На Абдулліну порушили кримінальну справу за слова про «бидлячі школи»

Щодо солістки Національної опери України Катерини Абдулліної, яка назвала українські школи "бидлячими", розпочато кримінальне провадження.

Як йдеться у відповіді МВС на депутатське звернення Ігоря Мірошниченка ("Свобода"), фотокопію якого оприлюднив депутат, міліцією відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 161 КК України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).