Джордж Буш пропонує будувати замість військових баз нафтоперегонні заводи

запропонував використовувати територію американських військових баз, що закриваються, для будівництва нових нафтопереробних заводів, щоб збільшити виробництво палива і скоротити темпи зростання цін на бензин.

"Чому б нам не надавати землю під старими базами для нафтоочисних заводів в цілях підтримки збільшення кількості нафтопереробних підприємств у нас, в США, мірою того, як ми закриватимемо бази в рамках процесу, за який відповідає комісія із закриття і передислокування військових баз", - сказав він під час візиту до штату Вірджинія.

"Ми нині не будуємо нові нафтоперегонні заводи, але не нарощувати виробництво бензину безглуздо. Якщо вас непокоїть ціна на бензин, то одним із шляхів вирішити цю проблему буде збільшення кількості нафтопереробних підприємств", - цитує президента РІА "Новости".