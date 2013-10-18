У Львові встановлять пам’ятну таблицю філологу Шевельову
17:31, 18 жовтня 2013Суспільство
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Сьогодні, 18 жовтня, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про встановлення пам’ятної таблиці українському філологу, історику української літератури Юрію Шевельову.
Пам’ятну дошку Юрію Шевельову встановлять у Львові
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
Як зазначається у повідомленні, таблицю для вшанування Юрія Шевельова планують встановити на фасаді будинку №14 на вулиці Конопницької у Львові, у якому протягом 1943-1944 років проживав вчений.
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Замовником на проектування, виготовлення і встановлення таблиці визначили управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
Як повідомляв УНІАН, пам’ятну дошку Шевельову встановили 3 вересня в Харкові, але згодом після скарг жителів будинку, на якому її було встановлено, дошку демонтували.
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