У Львові встановлять пам’ятну таблицю філологу Шевельову

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, таблицю для вшанування Юрія Шевельова планують встановити на фасаді будинку №14 на вулиці Конопницької у Львові, у якому протягом 1943-1944 років проживав вчений.

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Замовником на проектування, виготовлення і встановлення таблиці визначили управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, пам’ятну дошку Шевельову встановили 3 вересня в Харкові, але згодом після скарг жителів будинку, на якому її було встановлено, дошку демонтували.