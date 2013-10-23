Торгові війни з Митним союзом обійдуться Україні в 3,5 млрд дол - експерти

Про це йдеться у прогнозі економічної ситуації в Україні консалтингової компанії Da Vinci AG, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Ми вважаємо, що за підсумками кінця року спостерігатиметься ще більше зменшення рівня експорту до країни МС. Поки що показник «-12,7%» ще не відображає всіх наслідків торговельної війни. Проте вже сьогодні можна констатувати, що за 8 місяців 2013 року Україна недоотримала, мінімум, 1,9 млрд. доларів США, - відзначають аналітики Da Vinci AG. - Таким чином, за нашими оцінками, зниження рівня зовнішньої торгівлі з країнами ТС через торговельну війну у 2013 році може спричинити недоотримання близько 3-3,5 млрд доларів».

Водночас експерти додають, що компенсувати ці втрати поки нічим. На тлі зниження експорту до країн МС експерти відзначають зниження експорту до країн Європейського Союзу, особливо до Польщі і Німеччини, які є ключовими торговими партнерами України на європейському ринку.

«Вважаємо, що за результатами року експорт українських товарів до ЄС продемонструє незначне зниження. При цьому можливе підписання зони вільної торгівлі з ЄС жодним чином не вплине на даний тренд нинішнього року», - упевнені експерти.

При цьому вони висловили сподівання, що від підписання Угоди про асоціацію і ЗВТ безпосередньо залежатимуть наші відносини з Китаєм, який серйозно розглядає Україну як базу для виробництва на користь свого внутрішнього ринку і для подальшого експорту до ЄС. Причому ключовим інтересом Китаю в Україні є аграрний сектор. «АПК буде найважливішим сектором для китайських інвестицій», - відзначають експерти і додають, що активність китайських інвесторів в Україні стане додатковим стимулом для інвесторів з інших держав, включаючи США і Євросоюз.

Як повідомив УНІАН, останнім часом Росія чинить тиск на країни пострадянського простору, намагаючись перешкодити їх зближенню з ЄС. Так, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично усіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол. Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен».

Експерти обох країн пов'язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про вільну торгівлю з ЄС.

Європейська сторона засудила дії Росії. Комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле у вересні заявляв, що Європейський Союз передбачає варіанти компенсації втрат своїх країн-партнерів у результаті торговельних воєн.