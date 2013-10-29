Україна не може відмовитися від російського газу

Президент Віктор Янукович оголосив: у найближчих планах – збільшити власний видобуток до 24-х мільярдів кубометрів на рік. Прем’єр Микола Азаров заявив, що працюватимемо у трьох напрямках: енергоефективність, диверсифікація поставок і нарощення власного видобутку, пише ТВі.

Розмови про розірвання "газових" відносин між Україною і Росією вітчизняні фахівці енергоринку називають політичним блефом. Російські колеги з ними солідарні. Наша країна без російського газу, як і північна сусідка без вітчизняної труби, – нікуди.

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На рік Україні потрібно близько 60 мільярдів кубометрів газу. Цьогоріч наші підприємства наростили видобуток на третину. До кінця року власного блакитного палива матимемо близько двадцяти одного мільярда. У перспективі можна збільшити видобуток на шельфі Чорного моря в декілька разів. Проте на це піде до десяти років.

Є ще один варіант зменшити залежність від Росії: йдеться про проекти, пов'язані зі сланцевим газом. Зокрема, наприкінці минулого тижня Кабмін парафував тристоронню декларацію про участь України у проекті Адріатичного газового коридору.

Робочий LNG термінал плюс власний видобуток – уже набирається 40 мільярдів кубів. Решту, двадцять, за планами вітчизняних чиновників, можна перекрити за рахунок диверсифікації поставок. Цьогоріч вітчизняні підприємства уже отримують газ реверсом із Польщі й Угорщини. До кінця 2013 року з цих європейських країн сукупно отримаємо трохи більш ніж два мільярди кубів. Потенційно можемо до семи. Та економічний ефект від цього буде незначним. Реверсний газ у підсумку виявився не набагато дешевшим за той, що ми качаємо з Росії.

Знизити залежність від Росії чиновники сподіваються й за рахунок енергоефективності. Щоправда, тут сподіватися на разючі зміни не варто. Якщо буде розроблено загальнодержавну програму, протягом року заощаджувати зможемо до 5% газу. Тож відмовитися від російського газу, принаймні в найближчі роки, Україна не матиме змоги.

В українсько-російських газових відносинах імовірне підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом крапки не поставить, упевнені експерти. Контракт сторони виконуватимуть і надалі. І надалі вимагати його перегляду, відповідно, й зниження ціни, Україні ніхто не заборонить.