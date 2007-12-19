Тимошенко не буде відміняти рішення Януковича

Уряд не планує в поточному маркетинговому році відміняти обмеження на експорт зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Механізм квотування буде продовжено, тільки в розумних термінах і в розумних обсягах», - сказав Ю.МЕЛЬНИК.

Міністр зазначив, що не бачить необхідності в збільшенні обсягів квот на поставки зерна на експорт, як пропонують зернотрейдери. «Квоти будуть встановлені, виходячи тільки з норм балансу - 3,5 млн. тонн – так і буде», - припустив він.

Ю.МЕЛЬНИК також нагадав, що уряд мав розглянути питання про регулювання експорту зерна 12 грудня, але цього не було зроблено у зв`язку з формуванням нового складу Кабінету Міністрів.

Як повідомляв УНІАН, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА ввів квоти на експорт зерна в обсягу 1,2 млн. тонн. Планувалося, що експорт буде можливий з 1 листопада 2007 року, потім уряд переніс дату на 1 січня 2008 року.

Заступник міністра аграрної політики України Юрій ЛУЗАН заявляв, що Україна може перенести терміни початку експорту зерна з 1 січня 2008 р. на 15 грудня 2007 року.