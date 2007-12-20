Газпром назвав ціну на газ для Молдови

Голова правління «Молдовгаза» Геннадій Абашкін назвав ціну, за якою «Газпром» здійснюватиме постачання газу в 2008 році.

Зараз це 190 доларів за тисяч кубометрів, що на 20 доларів або 11,8% більше, ніж у минулому. Але, за словами Абашкіна, протягом року ціна може бути переглянута, якщо ціни на енергоносії на світових ринках виростуть, повідомляє АиФ з посиланням на Lenta.ru.

У 2006 році «Газпром» і «Молдовгаз» підписали довгострокову угоду, згідно з якою ціни на газ для Молдови повинні вийти на середньоринкові до 2011 року. До цього терміну для «Молдовгаза» застосовуватимуться спеціальні знижуючі коефіцієнти.

На даний момент «Газпром» домовився про ціни на газ на 2008 рік з більшістю своїх сусідів з числа колишніх радянських республік. Для Білорусі вартість газу складе 119 доларів за тисячу кубометрів, для України – 179,5.

Подорожчання газу, крім інших чинників, викликане тим, що Туркменія і Казахстан підвищили свої розцінки для «Газпрому»: 130 доларів за тисячу кубів в 2008 році проти 100 у цьому.