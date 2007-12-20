Міністр економіки повідомив колективу дві новини: добру і погану

Міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН планує скоротити кількість своїх заступників і підвищити заробітну плату співробітникам відомства. Про це він повідомив журналістам сьогодні після свого представлення колективу міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, Б.ДАНИЛИШИН не назвав кількість посад, які буде скорочено, а також прізвища заступників міністра, підкресливши, що рішення ухвалюватиметься виключно виходячи з професійних якостей.

При цьому він зазначив, що заступник міністра економіки Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, що займається, зокрема, питанням вступу України до світової торгової організації, збереже свій пост.

Крім того, під час представлення міністра економіки перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ повідомив колектив відомства, що їм буде підвищена заробітна плата.

Б.ДАНИЛИШИН із задоволенням сприйняв цю інформацію, підкресливши, що на сьогодні Міністерство економіки відіграє одну з найважливіших ролей в розвитку країни, а зарплата його співробітників на 80% нижча від зарплати співробітників ДПАУ і на 60% нижча, ніж у Мінфіні.