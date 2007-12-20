«Фокус» назвав 200 найвпливовіших людей України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО названий журналом новин «Фокус» найвпливовішим українцем у 2007 році.

Відповідний рейтинг 200 найвпливовіших осіб України був оприлюднений сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомив головний редактор журналу «Фокус» Михайло ГЛАДКИЙ, у першу десятку впливових українців також ввійшли прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, народний депутат від Партії регіонів, співвласник «СКМ-холдинг» Рінат АХМЕТОВ, лідер Партії регіонів, екс-прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, співвласник групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, власник групи «Інтерпайп» Віктор ПІНЧУК, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, міністр внутрішніх справ, лідер блоку НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО і лідер фракції Блоку Литвина у ВР Володимир ЛИТВИН.

За словами М.ГЛАДКОГО, до рейтингу ввійшли ті українці, які дійсно впливають на політичні, економічні і соціальні процеси в країні. Він наголосив, що рейтинг є підведенням підсумків за 2007 рік і базовим прогнозом розподілу сил на початок наступного року.

М.ГЛАДКИЙ зазначив, що, даючи оцінку кожному претенденту, журнал керувався наступними критеріями: вплив на ухвалення державних рішень, масштаби бізнесу і вплив на економічні процеси в країні, вплив на громадську думку, ухвалення судових рішень і родинні зв`язки.

У зв`язку з цим, за його словами, в рейтингу мало традиційних «улюбленців» преси і багато абсолютно невідомих суспільству імен. Крім того, підкреслив М.ГЛАДКИЙ, в рейтингу більшість складають політики, представники великого бізнесу, представники регіональних еліт, релігійні діячі, керівники провідних вузів, і практично немає діячів культури і шоу-бізнесу.

До другої десятки рейтингу ввійшли народний депутат від Партії регіонів, екс-міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, екс-президент України Леонід КУЧМА, дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО, лідер фракції КПУ у Верховній Раді Петро СИМОНЕНКО, народний депутат від Партії регіонів, екс-віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, співвласник корпорації ІСД, екс-секретар РНБО Віталій ГАЙДУК, співвласник групи «Приват» Геннадій БОГОЛЮБОВ, співвласник «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ, голова ради директорів і співвласник ІСД Сергій ТАРУТА, народний депутат від Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.

Окрім Ю.ТИМОШЕНКО і К.ЮЩЕНКО, до рейтингу потрапили й інші представниці прекрасної половини людства. Зокрема, президент Фонду «АнтиСНІД» Олена ФРАНЧУК (131 місце), голова Київської обласної держадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО (27), представник Президента в Конституційному Суді і ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК (79), голова Фонду держмайна України, член політради СПУ Валентина СЕМЕНЮК (59), народна артистка України Софія РОТАРУ (192), олімпійська чемпіонка, президент благодійного фонду «Здоров`я поколінь» Лілія ПОДКОПАЄВА (190), голова Печерського районного суду Києва Інна ОТРОШ (179), заступник головного редактора тижневика «Дзеркало тижня» Юлія МОСТОВА (165), народний депутат від Партії регіонів, екс-перший заступник міністра Кабінету міністрів Олена ЛУКАШ (105), заступник генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА (62), Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА (104), голова Вищої ради юстиції Лідія ІЗОТОВА (172), народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН (73), народний депутат від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО (184), голова ПСПУ, лідер блоку «Народна опозиція» Наталія ВІТРЕНКО (101), прес-секретар Президента України Ірина ВАННІКОВА (196), народний депутат від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА (140), заступник лідера фракції Партії регіонів у Верховній Раді Раїса БОГАТИРЬОВА (26), генеральний продюсер телеканалу «Інтер» Ганна БЕЗЛЮДНА (186).