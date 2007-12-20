Ахметов, Луческу і гравці «Шахтаря» стали бурлаками (фото)

У офісі заміської спортивно-тренувальної бази донецького "Шахтаря" знаходиться картина, що написана за мотивами знаменитого полотна великого Іллі Рєпіна "Бурлаки на Волзі".

Журналісти, які прийшли 19 грудня на брифінг президента клубу Ріната Ахметова і його друга, російського композитора Ігоря Крутого, з приводу щорічної добродійної акції "Шахтар" – дітям!", мали змогу споглядати полотно у всій красі, повідомляє Остров.

На першому плані картини зображені, само собою, "бурлаки" Рінат Ахметов, головний тренер Мірча Луческу і генеральний директор клубу Сергій Палкін. За ними тягне лямку команда.

Забавно, що на картині І. Рєпіна присутні 11 бурлаків – якраз за числом польових футболістів. Проте, зрозуміло, що задум донецького художника не міг не розширити число "гравців" 19.

У одній з рецензій до картини сказано: "На картині Рєпіна личакарі-бурлаки, попри виснажливу працю, не викликають у глядача жалю, та й не потребують її. Могутня внутрішня, поки що не усвідомлена ними сила живе в них. І здається, немає такої перешкоди, що могла б встати на шляху і стримати її"...