Ляпіна пропонує вдосконалити передачу землі громадянам

Народний депутат Ксенія ЛЯПІНА ("Наша Україна – Народна самооборона") пропонує вдосконалити порядок безоплатної передачі землі громадянам.

Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до Земельного кодексу України (про вдосконалення порядку безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадян)», зареєстрованому у Верховній Раді 18 грудня.

Законопроект розроблений з метою вдосконалення порядку безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадян, зменшення термінів розробки технічної документації із землеустрою, зменшення рівня зловживань у сфері земельних відносин, а також у зв`язку з необхідністю приведення Земельного кодексу України у відповідність до вимоги Закону ”Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Автор законопроекту пропонує створити Спеціальну контрольну комісію з питань земельних відносин і надати ВР контролюючі функції над процесом приватизації землі.

Законопроектом передбачена необхідність ухвалення Державної програми розмежування земель державної і комунальної власності і забезпечення впродовж 2008-2011 років розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і складання документів, які засвідчують право на земельну ділянку, шляхом організації такої роботи одночасно для значних земельних масивів.

Для реалізації Державної програми необхідно близько 7,8 млрд. грн. бюджетних коштів.