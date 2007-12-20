Населення України скоротилося до 46,5 мільйонів

Населення України з початку 2007 року скоротилося з 46 млн. 646 тис. осіб до 46,424 мільйонів.

Про це свідчать дані, наведені на сайті Державного комітету статистики.

Зокрема, станом на 1 листопада 2007 року в Україні налічувалося 46 мільйонів 424 тисячі 190 осіб.

За 10 місяців цього року у країні народилося майже 398 тис. немовлят, кількість померлих за цей період становить 630 тис. осіб. Природний приріст населення, таким чином, залишається від’ємним –232 тис. осіб.

Водночас Міністерство юстиції України відзначає “оптимістичні тенденції” у співвідношенні кількості померлих і новонароджених у 2007 році.

В отриманому УНІАН повідомленні прес-служби Мін’юсту, зокрема, зазначається: “Незважаючи на те, що кількість померлих у країні все ще перевищує кількість новонароджених, співвідношення цих показників постійно збільшується на користь народжуваності. За 9 місяців 2007 року воно складало 1:1,5 (у попередні роки 1:1,7 та 1:1,6)”.

Як повідомляв УНІАН, у третьому кварталі 2007 року в п’яти регіонах України рівень народжуваності уперше з початку 90-х років перевищив рівень смертності. На початку жовтня 2007 року Міністерство юстиції оголосило, що за даними органів реєстрації актів цивільного стану Мін’юсту відсоткове співвідношення народжуваність–смертність було на користь народжуваності у таких регіонах: Закарпатська область – 119%, Рівненська область – 117%, Волинська область – 110%, місто Київ – 108%, Львівська область – 100,7%.