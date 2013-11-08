В Україні може в рази подорожчати оцінка нерухомості - ЗМІ

Рівно тиждень минув відтоді, як в Україні запрацювали нові правила оцінки нерухомості. Тепер оцінку вартості квартири або будинку проводять не на око, а за допомогою комп'ютера і тільки сертифіковані оцінювачі.

Перехідний період, коли можна оцінювати і по-старому, і по-новому, триватиме до 1 лютого. За цей час, за прогнозами голови Фонду держмайна Олександра Рябченка, встигнуть довчитися і отримати ліцензії всі ті, хто не встиг це зробити, а ринок зможе потроху адаптуватися до нововведення. І всі оцінки будуть проходити тільки за новими правилами, повідомляє Сегодня.

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«Вартість оцінки -300 грн, за часом вона займе від трьох днів до двох тижнів. Поки ніяких проблем немає », - говорить сертифікований оцінювач Дар'я Савицька, яка вже перейшла на нову систему. Таких, як вона, в Україні, за інформацією Фонду держмайна, 1540 чоловік; компаній, які можуть проводити оцінку - 347 плюс їх представництва.

«У нас з 10 тисяч оцінювачів відучилися 1500 (вартість навчання - більше 3 тис. грн). Решта залишаються без роботи. У реєстрі - 350 компаній, зараз оцінкою по всій країні займаються 3500 компаній. Відбувається монополізація ринку», - говорить глава Українського товариства оцінювачів Олексій Амфітеатров.

«Ми хочемо, щоб кількість фахівців надалі зростала. Це, звичайно ж, призведе до здешевлення послуг, хоча і зараз ми бачимо у компаній ціни на ці послуги в 200 грн », - сказав на брифінгу глава Фонду держмайна України Олександр Рябченко.

Оцінювачі кажуть, такі ціни протримаються недовго. «На час перехідного періоду нам дали негласне розпорядження не брати за оцінку більше 300 грн, щоб не сіяти паніку. З цих грошей ми повинні 80% віддати компанії, яка забезпечує нас програмою по розрахунку вартості житла. Нам обіцяли, що з лютого ми зможемо підняти ціни », - говорять в одній з компаній-оцінювачів.

«З лютого вартість оцінки зросте в 10 разів, до 3 тис. грн», - сказав віце-президент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Базелинський. Необхідність підняти вартість оцінювачі пояснюють дорожнечею програми, яка рахує ціну квартири, і аж ніяк не дешевими курсами на отримання сертифіката.

«Якщо нічого не зміниться, ми будемо закриватися. У нас немає грошей, щоб встановити обладнання, яке коштує близько 100 тис. грн. Плюс потрібно ще пройти курси, які коштують 4 тис. грн », - говорять в одній з тернопільських компаній, які займаються оцінкою. «Будемо згортати діяльність, ми намагалися потрапити до реєстру сертифікованих оцінювачів, але поки таких грошей немає», - нарікають в компанії в Донецьку.

У Фонді держмайна вважають, що нова система максимально усуне корупцію у сфері оцінки. «У опонентів тільки два аргументи: що виросте ціна і не вистачає оцінювачів. Але ви ж бачите, що система працює і все нормально. Інформація про те, що не всі можуть отримати сертифікат, не відповідає дійсності. Для цього оцінювачу необхідно сплатити курси, виділити сім днів свого часу, і є умова - учень повинен мати вищу освіту. Система абсолютно прозора », - сказали в прес-службі Фонду держмайна.