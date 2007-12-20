”Союз Гетьманців-Державників України” привітає з новим роком посольство Росії

Біля Посольства Російської Федерації «Союз Гетьманців-Державників України» проведе театралізовану акцію-пікет у відповідь на заяву МЗС Російської Федерації, яка була надіслана 14 грудня МЗС України ,” і в якій Україна звинувачується в поширенні антиросійських настроїв та «перекручуванні» спільної історії. У ході акції учасники привітають співробітників Посольства з наступаючими новорічними святами. Співробітникам Посольства будуть передані святкові подарунки - зокрема, традиційна новорічна атрибутика, а також підручник з історії України (Повітрофлотський проспект, 27).