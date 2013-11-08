У портах України щодня сканують близько тисячі транспортних засобів та контейнерів

Використання системи стовідсоткового сканування транспортних засобів і контейнерів, введеної на митних пунктах найбільших портів країни - Одеського та Іллічівського - з 5 серпня поточного року, дозволяє щодня вести обшук в середньому 1000 транспортних засобів і контейнерів, повідомили УНІАН у прес -службі Міністерства доходів і зборів України.

«У світовій практиці використання мобільних скануючих систем істотно прискорює процес митного огляду в порівнянні з безпосереднім оглядом транспортних засобів і ефективно протидіє контрабанді та порушенням митних правил. Середній час, необхідний для сканування всіх типів транспортних засобів і контейнерів, становить від двох до п'яти хвилин, залежно від складності вантажу та наявності або відсутності прихованих від митного огляду товарів», - повідомили у Міністерстві.

У Міндоходов також звернули увагу, що саме по собі сканування є безкоштовним. Крім того, не потрібно розвантаження і вантаження, яке обходиться вантажовласникам в середньому від 1500 до 15000 грн. «Це істотно скорочує накладні витрати перевізників, а в разі відсутності претензій до вантажу - ще й час на проходження митних процедур», - підкреслили в Міністерстві.

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Разом з тим, сканування дозволяє виявляти випадки навмисного чи ненавмисного скорочення митних платежів. Зокрема, за інформацією Міндоходов, тільки в жовтні в результаті використання процедури сканування вантажів, співробітники митних органів відкоригували митну вартість товарів і донарахували близько 20 млн грн.

«Скануючє устаткування використовується з 2008 року для огляду всіх типів транспортних засобів і контейнерів. Принцип роботи такого обладнання - сканування з використанням високоенергетичного фотонного випромінювання, яке генерується прискорювачем електронів», - роз'яснили в Міндоходов.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Кабінет міністрів затвердив п'ятирічну стратегію розвитку Міністерства доходів і зборів України, що містить вісім напрямків діяльності міністерства із зазначенням конкретних цілей та термінів їх досягнення. Зокрема, в найближчі п'ять років робота Міндоходов буде спрямована на удосконалення податкових та митних сервісів, розвиток партнерських відносин з громадянами та бізнесом, активізацію міжнародної торгівлі за рахунок оптимізації митного регулювання, боротьбу з корупцією і тіньовим сектором економіки, а також на впровадження сучасних IT-рішень.