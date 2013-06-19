Україна виконала ще одну умову вступу до ЄС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

«Судна країн, що перебувають в «чорному списку», стають об'єктом більш детальних перевірок з боку інспекцій контролю держави порту, що зазвичай призводить до затримок суден і додаткових витрат для судновласника. Тому вихід країни з «чорного списку» - це один із важливих кроків у напрямі покращення іміджу України як морської держави і зміцненні ділової репутації нашої країни як надійного партнера у вантажоперевезеннях», - цитує прес-служба міністра інфраструктури Володимира Козака.

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Згідно з повідомленням, Укрморрічінспекція веде постійний посилений нагляд за судноплавними компаніями і підприємствами, судна яких ходять під державним прапором, дотриманням міжнародних і національних вимог з безпеки судноплавства, відстежує затримки суден у всіх куточках світу.

За інформацією міністерства, якісні та кількісні показники щодо перевірок суден під іноземними прапорами в Україні значно підвищилися і залишаються одними з найвищих у Чорноморському регіоні.

“За перше півріччя перевірено 636 суден, що на 80 перевірок більше, ніж у Російській Федерації, і майже в чотири рази більше, ніж у Республіки Туреччина (обидві країни - і Росія, і Республіка Туреччина - перебувають в «білому списку» Паризького меморандуму)”, - уточнили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Виведення прапора України з «чорного списку» Паризького меморандуму - одна з умов вступу України до ЄС, поставлених Європейським Союзом - неодноразово обговорювалося на Спільному комітеті старших посадовців з Порядку денного асоціації Україна - ЄС, Ради з питань співпраці між Україною і ЄС.