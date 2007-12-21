Київрада продала кондфабриці ім.Карла Маркса 7 га землі

Київська міська рада надала згоду на продаж ЗАТ «Київська кондитерської фабрики ім. Карла Маркса» 7,3 га землі за адресою проспект Науки, 1 за 135 млн. 172 тис. грн.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради 20 грудня.

Земельна ділянка придбана для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд підприємства. До цього часу підприємство її орендувало. У рішенні зазначається, що фабрика ще орендує ще одну земельну ділянку площею 0,09 га.

Крім цього, Київрада іншим своїм рішенням відмінила низку попередніх рішень щодо продажу та забудови земельної ділянки на просп. Перемоги, 50-а. Відповідно до цих рішень, ділянку площею 0,31 га у 2004 р. було спочатку передано в оренду, а потім продано ТОВ «Рінко» за 2 млн. 457 тис. грн. У 2007 р. ще одним рішенням було змінено цільове призначення зазначеної земельної ділянки з внесенням відповідних змін до Генерального плану Києва та проекту планування його приміської зони. Учора Київрада вирішила запропонувати ТОВ «Рінко» надати згоду на розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки і повернути товариству кошти, затрачені на придбання землі. У разі відмови ТОВ «Рінко» на розірвання зазначеного договору Київрада має намір вирішити це питання у судовому порядку.