Огризко: про вступ до НАТО на сьогодні мова йти не може

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявляє, що на сьогодні передчасно говорити про вступ України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Про вступ до НАТО на сьогодні мова йти не може, це було б несерйозно, ми мусимо пройти всі етапи, які передують цій події», - сказав міністр.

Водночас, В.ОГРИЗКО зауважив, що, виконуючи щорічні плани співробітництва з НАТО та використовуючи механізм Плану дій щодо набуття членства в НАТО, Україна може значно пришвидшити цей процес.

В.ОГРИЗКО запевнив, що Україна буде використовувати і можливі механізми, і форми співпраці з цією організацією. Одним із кроків є приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО.