Українські банки знайшли новий спосіб стягнення боргів - ЗМІ

Причини свого завзяття банкіри пояснюють лише неофіційно: «Власники вимагають від своїх банків збільшення прибутку. І фінансисти сьогодні не звертають уваги на розмір заборгованості. З одним і тим же завзяттям вибивають як борги в 45 грн, так і в 5-8 тис. грн. Самі банкіри Фото не розклеюють, а залучають до цього треті структури, нерідко навіть рекламні агентства », - розповів «Вестям» заступник голови одного з банків.

При цьому, за словами адвоката Ростислава Кравця, раніше банки лише практикували наклейки - на дверях квартир поміщалося оголошення, що тут живе боржник, і вказувався телефон банківського працівника, з яким потрібно зв'язатися і погасити заборгованість.

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На фотографіях найчастіше спеціалізуються колекторські компанії. «Вони діють за принципом: «На війні всі методи хороші». Як би там не було, а фотосесію для майбутніх розсилок проводять банкіри (якщо вони згодом передають справи клієнтів колекторам, то віддають разом з ними і фотобази). «Багатьма банками практикується фотозйомка позичальника за допомогою веб-камери під час підписання кредитного договору за згодою самого позичальника», - повідомила юрист Олена Волянська.

За словами фінансистів, найактивніше їм гасять кредитні заборгованості після наклеювання на двері квартир боржників банківських номерів телефонів.

Більш масштабними акціями фінансисти загрожують лише великим неплатникам. «Банки можуть використовувати білборди з фотографіями недобросовісних позичальників за заставними кредитами на великі суми, корпоративним позиками, кредитами на малий і середній бізнес. Враховуючи вартість розміщення таких оголошень, йдеться про заборгованість на значні суми», - запевняє директор департаменту по роботі із заборгованістю банку «Ренесанс Кредит» Ольга Варламова.

«Розміщення зображення боржника без відкриття кримінального провадження та резолюції слідчого або суду є порушеннями статті 308 Цивільного кодексу. Фотографії із зображенням фізосіб можуть публікуватися і поширюватися лише за згодою цієї людини», - розповів партнер юрфірми Vox Legum Михайло Спасів.

З цього правила є тільки два винятки: фото дозволяється поширювати при розшуку зниклих людей і злочинців.

У всіх інших випадках людина, скільки б не була винна банку, має право на компенсацію. «Боржник може розраховувати на захист своїх честі і гідності, а також на компенсацію моральної шкоди», - запевнив адвокат Костянтин Цуперяк. Все, що для цього потрібно, це подати позов на банк або колекторську компанію і відстояти свої права в суді.