Братство зняло табличку з маяка „Херсонеський”, що використовує ЧФ Росії

Активісти Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Студентське братство” сьогодні у Севастополі близько 11.00 під час проведення громадської акції зняли офіційну табличку з маяка „Херсонеський”, що використовується Чорноморським флотом РФ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив лідер „Студентського братства” Олег ЯЦЕНКО.

За словами О.ЯЦЕНКА, „раніше ми проводили громадський моніторинг виконання Чорноморським флотом РФ українсько-російських угод щодо Чорноморського флоту, а тепер, на виконання рішення українських господарських судів щодо необхідності передачі маяків Міністерству транспорту і зв’язку України, проводимо „акції прямої дії”.

О.ЯЦЕНКО стверджує, що на знятій табличці написано: „Маяк „Херсонеский”. Министерство обороны СССР”. Тому, як вважає він, дії очолюваної ним молодіжної організації є „абсолютно законними, відповідають Конституції України, у якій говориться, що ми можемо захищати національний суверенітет України, тим більше - проти ознак неіснуючої держави”.

Як сказав О.ЯЦЕНКО, „такими своїми діями ми спонукаємо новий уряд України до активних дій щодо повернення маяків Україні”.

Він також повідомив, що „Студентське братство” завчасно попередило владу міста про проведення сьогоднішньої акції. Також, за інформацією лідера громадської організації, представники севастопольської міліції прибули на місце події і пропонують активістам „Студентського братства” повернути табличку.