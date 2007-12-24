Новий рік з Вєркою Сердючкою коштує 60 тисяч євро – «розцінки» на зірок
Тіна Кароль заспіває за 25 тисяч доларів
Запросити знаменитість до себе на Новий рік сьогодні може практично будь-хто охочий. Зрозуміло, якщо у цього охочого є багато грошей, пише Комсомольская правда в Україні.
Вечір з Тіною Кароль, як заявив виданню продюсер співачки Євген Огир, коштуватиме від 25 тисяч доларів. Це вартість годинного концерту. До співачки «додаються» музиканти і балет – їхня присутність увійде до вартості. А ось «замовити» Тіну Кароль на спільну вечерю не вийде. Продюсер відрізав: «Ні, ми таке не практикуємо».
Директор Валерія Меладзе одразу дав зрозуміти виданню, що на цього виконавця ніяких грошей не вистачить. «200 тисяч євро, - з ходу відрубав чоловічий голос у слухавці. - Навряд чи у нього буде час. Дуже багато концертів у Москві».
«ВІА Гра» згодна відпрацювати на виїзді напередодні Нового року за 70 тисяч євро. А Михайло Боярський, щоб не шокувати потенційних замовників різким підвищенням цін, вирішив “нарощувати” гонорар поступово. Починаючи з 10 грудня сума його гонорару щодня збільшується на 1 тисячу доларів, тобто 11 грудня - 11 тисяч доларів, 12 грудня - 12, а 31-го відповідно - 31 тисяча доларів.
Комсомолка без коментарів наводить цінову сітку «на зірок» під Новий рік:
· Крістіна Орбакайте ?200 000
· Леонід Агутін ?75 000
· Сердючка ?60 000
· «Океан Ельзи» $35 000 - $50 000
· Руслана $35 000 - $50 000
· Тіна Кароль $30 000 - $50 000
· Наталія Могилевська $30 000
· Ані Лорак $25 000 - $40 000
· «БІ-2» ?25 000 - ?30 000
· Ірина Білик ?20 000
· «Скрябін» $20 000
· Скрипка ?15 000 - ?25 000
· SMS ?15 000
· Світлана Лобода $15 000 - $25 000
· Група «Ундервуд» ?10 000
· «Неангели» ?6000 - ?10 000
· Василь Бондарчук ?3500 - ?5000
· «Арктика» ?2500 - ?5000
· «Армія», Юрій Горбунов $5000