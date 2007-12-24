Колумбія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Парламент Колумбії визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні актом геноциду українського народу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, зазначивши, що 21 грудня ц.р. Посольство України в Перу та за сумісництвом в Колумбії отримало підписану і відповідним чином зареєстровану копію Резолюції Палати представників Конгресу Республіки Колумбія про визнання Голодомору в Україні актом геноциду українського народу.

За даними МЗС, Нижня палата парламенту Колумбії засудила геноцид, жертвами якого стали 7 мільйонів українців, а також прояви тоталітаризму та будь-які злочини проти людства в усіх формах.

У Резолюції наголошується, що Голодомор в Україні 1932-1933 років був наслідком політики терору, впровадженої тоталітарною державою з метою знищення народу.

Палата Представників постановила передати ухвалену Резолюцію Тимчасовому повіреному у справах України в Перу Олексію ЛЯШЕНКУ для її подальшої передачі Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ та в його особі усьому українському народу.

Таким чином, Колумбія стала четвертою після Перу, Парагваю та Еквадору країною Латинської Америки, парламент якої визнав Голодомор в Україні 1932-1933 рр. актом геноциду українського народу, відзначили в МЗС України.