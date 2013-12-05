На Євромайдані встановили польовий храм

На Майдані Незалежності, неподалік від стели, встановили каплицю.

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ), польовий храм – це звичайний намет. Від інших він відрізняється тим, що зверху височить хрест, а у середині є престол, ікони, свічки. Ідея встановити каплицю належить декану Київському УГКЦ о. Ігорю Онишкевичу. Священик хотів, аби кожен протестувальник, незалежно від конфесійної приналежності, міг сюди прийти і помолитися.

«Першу Службу Божу тут відправили єромонахи – редемптористи УГКЦ. А вже вночі у храмі молився православний священик разом із своїми вірянами», – сказав отець Леонід Григоренко.

Священнослужитель повідомив, що каплиця тут стоятиме до того часу, поки триватимуть акції протесту і Майдан не покинуть мітингувальники. Онишкевич вже призначив священиків, які тут проводитимуть Богослужіння і встановив для них графік чергування.

«Сьогодні наша капличка була вщерть заповнена вірянами, а хто не вмістився, стояв ззовні. Проте кількість учасників для нас не має великого значення. Якщо хоч хтось тут знайде Бога, мир, душевний спокій, то капличку варто відкрити і для однієї людини», – зазначив отець Леонід.