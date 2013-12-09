Командувач ВВ МВС закликає не допустити кровопролиття

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю та ЗМІ внутрішніх військ МВС України.

“Звертаюся до тих, хто в ці дні напружено несе службу з охорони громадського порядку в столиці. В різних ситуаціях війська завжди приходили на допомогу громадянам України. На даний час вони, як ніколи, потребують вашої допомоги, зокрема в охороні громадського порядку під час мітингів, аби запобігти та не допустити провокацій та кровопролиття», - говориться у зверненні.

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Також Шуляк закликав солдат ВВ, що на їхні плечі покладена відповідальна й нелегка місія - безпека киян та гостей міста. «Вони повинні почуватися в безпеці. Водночас й життю та здоров’ю тих, хто стоїть на сторожі закону не повинно бути загроз», - зазначив Шуляк і додав: «Виконуючи завдання, покладені на внутрішні війська Законом України, ми повинні чітко забезпечувати конституційні права і свободи громадян, в тому числі і під час мирних зібрань».

«Головна наша мета сьогодні – охорона громадського порядку, забезпечення безпеки громадян та недопущення загострення конфліктів на вулицях столиці”, - йдеться у зверненні.

Шуляк наголосив, що не зважаючи на різке погіршення погодних умов, важкі умови служби, він закликає внутрішні війська стояти на сторожі громадського порядку, не піддаватися на провокації, та в разі їх виявлення одразу ж сповіщати правоохоронців та вище командування.

“Командування внутрішніх військ зі свого боку зобов’язується прислухатися до вас та відповідно реагувати на повідомлення. Пам’ятайте, що ви – на сторожі миру та спокою громадян! Гідно виконуйте покладені завдання та з честю несіть звання військовослужбовця внутрішніх військ”, - наголосив у своєму зверненні Шуляк.