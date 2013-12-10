Службовці внутрішніх військ масово хворіють на ГРВІ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВВ МВС України.

За інформацією прес-служби, на сьогодні у лікарнях перебуває 46 із 49 бійців внутрішніх військ, які були госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості після спроби прориву деяких учасників масових акцій потрапити на територію Адміністрацію Президента.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада близько 4-ї годину ранку бійці «Беркута» жорстоко розігнали Євромайдан у Києві. 35 учасників акції було затримано, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою. Це викликало обурення громадян і зібрало надзвичайно масові акції протесту в Києві та інших містах держави.

1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

На тему: Епідеміологічна ситуація на Майдані під контролем - МОЗ

Потім міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.

5 грудня заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров повідомив, що органи внутрішніх справ відкрили вже 64 кримінальних проваджень щодо правопорушень під час акцій протесту в Києві.