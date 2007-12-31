Німці масово відмовляються пити пиво

У Німеччині 2007 рік відзначився рекордним скороченням споживання пива, пише німецька Die Welt. За даними Спілки німецьких пивоварів, воно впало на три відсотки і склало 112,5 літра на людину.

За словами голови Спілки Пітера Хана (Peter Hahn), скорочення споживання зумовлене багатьма чинниками, зокрема поганими погодними умовами, а також демографічними особливостями: нинішнє молоде покоління п`є менше пива, ніж попереднє.

Більше того, згідно з прогнозами, в наступні роки спад триватиме, і німці питимуть дедалі менше пива. 2006 рік дещо пригальмував скорочення споживання завдяки чемпіонатові світу з футболу, проте в цілому негативна для галузі пивоваріння тенденція зберігається.

Найгірше, на думку фахівців, те, що спад негативним чином позначиться на різноманітті сортів пива. Майбутня криза найбільше вдарить по дрібних виробниках, які спеціалізуються кожен на своїй ексклюзивній марці.

На сьогодні в Німеччині налічується, за даними Спілки пивоварів, 1284 пивоварні, більш ніж в будь-якій країні. Але при цьому десять великих виробників контролюють 70 відсотків ринку.

Найближчим часом через спад у споживанні пива їхня частка на ринку збільшиться. Маленькі пивоварні можуть поступово зникнути: вони будуть або поглинені великими компаніями, або самі намагатимуться об`єднатися в великі фірми, щоб пережити кризу.

Втім, наголошується, що зберегти доходи пивоварів і врятувати їх від розорення може зростання цін. За словами Пітера Хана, ніде пиво не продається так дешево як у Німеччині. Крім того, збільшення вартості пива хоча б на євро з ящика необхідне, щоб покрити збільшені виробничі витрати: електроспоживання, вартість виробництва упаковки тощо.

Лента.ру