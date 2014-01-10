Депутати пропонують штрафувати водіїв на підставі даних автоматичної відеофіксації

Як передає кореспондент УНІАН, авторами даного законопроекту є народні депутати України Володимир Пилипенко та Валерій Писаренко (обидва з фракції Партії регіонів).

Законопроектом пропонується запровадити автоматичну фото- та відеофіксацію таких правопорушень: перевищення обмежень швидкості руху; проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху; порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками; виїзд на смугу зустрічного руху; порушення правил руху через залізничні переїзди.

В законопроекті зазначається, що у разі фото- та/або відеофіксації одного із зазначених правопорушень посадова особа ДАІ на підставі даних автоматизованої інформаційної системи зазначеного підрозділу встановлює особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб. Якщо транспортний засіб зареєстровано за фізичною особою, зазначена посадова особа виносить постанову про накладення адміністративного стягнення, яка надсилається такій фізичній особі рекомендованим листом із повідомленням. До постанови додається фотознімок транспортного засобу із зображенням його номерного знака, зроблений в автоматичному режимі у момент вчинення адміністративного правопорушення. Крім того, у постанові зазначається адреса веб-сайту у мережі інтернет, на якому особа може ознайомитись з зображенням чи відеозаписом транспортного засобу у момент вчинення адміністративного правопорушення та ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації.

Відповідно до законопроекту, особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, протягом десяти днів з дня отримання постанови має сплатити штраф або оскаржити постанову у суді та довести, що транспортний засіб або його номерний знак вибув з її володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або у момент вчинення правопорушення за кермом була інша особа.

Законопроектом передбачено, що якщо транспортний засіб зареєстровано за підприємством, установою, організацією, керівнику такого підприємства, установи, організації надсилається запит про надання інформації. Такий керівник протягом п’яти днів з дня отримання запиту зобов’язаний надати інформацію про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення. За ненадання зазначеної інформації (надання неправдивої інформації) вводиться адміністративна відповідальність. У разі, якщо керівник підприємства, установи, організації надасть інформацію про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення, такій особі надсилається постанова про накладення адміністративного стягнення, і ця особа має право сплатити штраф або оскаржити зазначену постанову.

В законопроекті передбачено, що у разі притягнення порушника до відповідальності відповідно до проекту застосовується мінімальний розмір штрафу, передбачений відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. При цьому, якщо особа сплачує зазначений штраф протягом п’яти днів з дня отримання постанови, такий мінімальний розмір зменшується удвічі.

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В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що ним не визначається кількість систем, які мають бути встановлені, а тому їх закупівлю можна здійснювати поступово за рахунок поточних видатків Міністерства внутрішніх справ України. “Крім того, використання зазначених систем дозволить значно збільшити рівень надходжень коштів від штрафів за порушення правил дорожнього руху до Державного бюджету України. Наприклад, за офіційною інформацією ДАІ, 1 жовтня 2013 року у м. Києві лише одна система фото- та відеофіксації протягом однієї години зафіксувала: 89 порушень швидкісного режиму по одній смузі руху (мін. штраф – 255 грн.); 9 порушень правил зупинки чи стоянки (мін. штраф – 255 грн.); 6 проїздів на червоний сигнал світлофора (мін. штраф – 425 грн.); 31 порушення рядності руху та правил проїзду перехресть (мін. штраф – 425 грн.).З урахуванням мінімальних штрафів за такі порушення, надходження до бюджету у даному випадку склали б понад 40 тис. грн”, - сказано в пояснювальній записці.

В записці наголошується, що сьогодні в Україні застосовуються напівавтоматичні системи фото- та відеофіксації, які “значно покращили рівень фіксації правопорушень, проте не дають суттєвого ефекту через низку факторів, зокрема: збереження діючого порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення, наявність суб’єктивних чинників при розгляді справи”. “Застосування ж повністю автоматичних систем фото- та відеофіксації правопорушень, які пропонується впровадити цим проектом, дозволить вдосконалити не тільки процес фіксації, але й максимально автоматизує процедуру розгляду відповідних категорій адміністративних справ”, - йдеться в пояснювальній записці.