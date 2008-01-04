У Житомирі пройшов фінал шахової олімпіади серед засуджених

У Житомирі відбувся фінал шахової олімпіади серед засуджених.

Як повідомили УНІАН у Державному департаменті України з питань виконання покарань, відбувся заключний етап очно-заочної олімпіади з шахів 2007 року серед засуджених, які перебувають в установах державної кримінально-виконавчої служби України.

За словами начальника управління соціально-виховної та психологічної роботи згаданого департаменту Сергія СКОКОВА, фінальні змагання пройшли на базі Житомирської виправної установи №4.

При цьому С.СКОКОВ уточнив, що екзамен у одинадцяти найкращих шахістів серед засуджених приймав академік Української технологічної академії президент Донбаського шахового клубу В.ФРОЛОВ, який також дав сеанс одночасної гри засудженим.

Після цього визначено трьох кращих шахістів, яких нагороджено дипломами олімпіади, а всіх учасників фіналу відзначено грамотами.